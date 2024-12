Macerata si fa rimontare, Fano non sbaglia

Fano

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 3, Rizzi 1, Merlo 10, Roberti 15, Raffa (L), Mandoloni, Klobucar, Magnanelli, Sorcinelli, Acuti 7, Marks 21, Compagnoni, Mengozzi 8, Tonkonoh. All. Mastrangelo.

COSEDIL ACI CASTELLO: Basic 1, Rottman 22, Argenta 13, Volpe 6, Lucconi 6, Bartolucci 7, Saitta 3, Orto, Pierri (L), Lombardo, Manavinezhad 9, Bossi 2, Bartolini, Bernardis. All. Placì.

Arbitri: De Simeis e Merli.

Parziali: 26-24, 28-26, 24-26, 25-20.

Note: Fano battute vincenti 8, batttue errate 10, muri 8; Acicastello battute vincenti 8, battute errate 25, muri 6.

Trascinata da Marks la Smartsystem Essence Hotels Fano supera la corazzata Aci Castello e conquista tre punti fondamentali. Adrenalina pura al Palas Allende con ritmi alti fin dalle prime battute e un Fano che dimostra di essere in giornata fin da subito. I locali tengono senza problemi il cambio palla grazie ad una ricezione perfetta e poi costringono gli ospiti all’errore (si passa dall’11-11 al 17-12 nel primo set). I catanesi, da grande squadra, reagiscono e si portano avanti 23 a 21. A questo punto il muro di Fano e un Marks infermabile regalano il parziale ai fanesi. Sulle ali dell’entusiasmo e trascinato da un incredibile pubblico, Fano inizia alla grande il secondo parziale (12-6, con Merlo in attacco e Marks al servizio), ancora un a volta però la squadra di Placì rimonta con Rottman e si va ai vantaggi. I virtussini non demordono e chiudono il set con due prodezze di Bibop Marks. Aci Castello è in partita e nel terzo parziale ha la forza di annullare un match ball e chiudere il set con un positivo Volpe. Fano è però in stato di grazia: prende la fuga nel quarto (17-11) con Raffa che tira su tutto in difesa, Argenta prova a far rientrare i suoi (20-18), ma nel finale Roberti (2 volte), un ace di Coscione e il muro di Marks decretano la sentenza finale. L’errore in battuta di Rottman, manda in tripudio il palas.

b. t.