Maceratese, la festa è a metà: Nasic va ko

MACERATESE2ATLETICO MARINER0

MACERATESE: Gagliardini; Ciattaglia (43’ st Del Moro), Lucero, Nicolosi (1’ st Vanzan), Mastrippolito, Bongelli, Nasic (37’ pt Bracciatelli), Ruani (26’ st Bracciatelli); Marras (43’ st Grillo), Cognigni, Vrioni (18’ st Oses). All. Possanzini.

ATLETICO MARINER: Amato; Marucci (10’ st Panza), De Vito, Kiwobo, Luciani, Di Filippo; Oddi (10’ st Lorenzoni), Picciola (18’ st Lalaj), Napolano (18’ st Sharif); Cialini, Rodriguez (30’ st Ricci). All. Puddu.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 46’ pt Cognigni, 2’ st Ruani.

Note: spettatori circa 800; ammoniti Ciattaglia e Cognigni nella Maceratese, Lorenzoni, Panza, Luciani e Kiwobo nell’Atletico; angoli 11-2; recupero 4’+4’.

La Maceratese batte senza problemi l’Atletico Mariner e continua la sua corsa in vetta alla classifica, anche se le dirette inseguitrici non mollano. I biancorossi hanno dominato in lungo e in largo i modesti avversari e solo un po’ di imprecisione nelle conclusioni e la bravura del portierino ospite hanno impedito la goleada. Ma la vittoria è stata offuscata dal serio infortunio al ginocchio occorso nel primo tempo a Nasic, uscito in barella e poi trasferito in ambulanza in ospedale. Si teme un lungo stop e la necessità di tornare sul mercato per rinforzare il centrocampo.

La cronaca della partita è un monologo della squadra di Possanzini, che nella prima mezz’ora crea occasioni a ripetizione. Al 5’ Cognigni serve Marras, il cui diagonale sfiora il palo e finsce sul fondo. Al 7’ Ruani di testa impegna Amato, ma l’azione era viziata da fuorigioco. Al 14’ Vrioni semina avversari e serve Ruani che spreca la ghiotta opportunità, mandando il pallone alle stelle con la porta spalancata. Al 16’ Marras impegna severamente Amato, che vola e devia in angolo. Dalla bandierina Ruani di testa non inquadra la porta. Al 19’ diagonale rasoterra di Vrioni, Amato blocca. Al 28’ Marras per Ciattaglia, sul suo cross gran botta di Nasic, traversa piena. Dopo l’infortunio di Nasic i biancorossi rallentano per qualche minuto, per poi ripartire a tutta birra. Cognigni è trattenuto in area e va giù, per l’arbitro non c’è nulla. Al 45’ la Maceratese finalmente la sblocca. Il solito ottimo Marras manda al centro, sponda di testa di Lucero per Cognigni che, sempre di testa, timbra il suo nono sigillo stagionale.

Al pronti via della ripresa i ragazzi di Possanzini mettono in ghiaccio il match. Il neoentrato Vanzan manda al centro un pallone intercettato in area con un braccio da Marucci. Il conseguente rigore è battuto da Ruani, Amato respinge, ma centralmente e per lo stesso Ruani è facile il tap-in vincente. Poi succede ben poco con Amato che al 22’ toglie a Marras la gioia del gol con un altro intervento da applausi. L’unica occasione ospite in pieno recupero, con il colpo di testa di Cialini, sul quale Gagliardini compie la sua unica, ma spettacolare parata. Prima del fischio finale un nervoso Cognigni si prende un evitabilissimo giallo. Poi i soliti festeggiamenti davanti ai tifosi della curva, decisamente soddisfatti della prestazione della squadra.

Mario Stoccuto