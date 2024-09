Maltempo, il cimitero resta chiuso. Via ai lavori di messa in sicurezza

Continua a rimanere chiuso il cimitero principale di Recanati, di via Cupa Madonna di Varano, dopo che i tecnici hanno riscontrato problemi di sicurezza in alcune aree a causa del maltempo dei giorni scorsi. La struttura, comunica un cartello affisso sui cancelli di ingresso, sarà riaperta non appena conclusi i lavori per la messa in sicurezza; si parla di pochi giorni. Non sembra, invece, necessario identico provvedimento per il parco di Villa Colloredo che è rimasto aperto al pubblico. Ieri mattina, con l’arrivo del sole e del bel tempo, il sindaco Emanuele Pepa con il personale comunale ha effettuato un sopralluogo nei punti del territorio dove si sono registrate le maggiori criticità a causa delle abbondanti precipitazioni. Non è mancata una visita alla cooperativa sociale "Terra e Vita" a Chiarino, non nuova purtroppo ai danni di alluvioni ed esondazioni del vicino fiume Potenza. Si è potuto, così, prendere atto della necessità di realizzare interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità lungo tratti di diverse strade comunali urbane ed extraurbane bianche e delle relative pertinenze stradali, con lavori di sbanchi natura, regimazione delle acque meteoriche, ripristino caditoie e disotturazione fognature acque chiare. Per questi e altri lavori, alla luce dell’urgenza e della vastità del territorio comunale, si è proceduto ad acquisire dei preventivi di spesa da parte di due operatori economici distinti. Si tratta di due ditte esterne, entrambe di Recanati, qualificate per l’esecuzione di questi lavori che sono stati quantificati per ciascuna in 4.880 euro lorde: precisamente la Bartolini Srl e la ditta 2P di Paoloni Enrico & C. Srl.

Antonio Tubaldi