Mancano i medici: arriva una raffica di assunzioni

di Franco Veroli

Infornata di medici da parte dell’Ast 3 di Macerata, guidata dal commissario Antonio Draisci, per rispondere alle diffuse carenze in organico. Sono stati assunti 17 medici: 9 con contratto a tempo indeterminato e 8 con contratto a tempo determinato. Nello stesso tempo è stato assegnato un incarico a tempo indeterminato e sono stati stipulati tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Questo il quadro dettagliato di una operazione alla quale, si fa sapere, ne seguiranno altre. E’ stata assunta a tempo indeterminato Irene Coati, dirigente medico di Anatomia Patologica, mentre per l’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione sono in arrivo, a tempo indeterminato, due nuovi dirigenti medici: Raimondo Castronovo e Perseo Gregori. Sono stati assunti dallo stesso concorso, ma a tempo determinato perché collocati nella graduatoria dei medici specializzandi, altri otto medici: Chiara Sampaolo, Maria Elena Bagnarelli, Camilla D’Angelo, Rachele Giorgetti, Filippo Rasetti, Alberta Anna Conte, Sara Marzialetti e Paolo Giaccaglia. Assunti a tempo indeterminato per la specialità di Otorinolaringoiatria Giorgio Tommy Bruno Cabrini, Giulia Bianchi e Giovanni Agostini, mentre in Ortopedia e Traumatologia arriva il nuovo dirigente medico Denis Lulla. Per l’Unità operativa di Malattie dell’apparato respiratorio dell’ospedale di Macerata è in arrivo Silvia Castelli, medico specializzando assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Due nuovi medici sono stati assunti grazie alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, dopo aver conseguito la relativa specializzazione: Angelo Antonio Carrieri, dirigente medico di Chirurgia generale e Chiara Gianfelici, pediatra. Rimarrà in servizio oltre il limite d’età, e fino all’agosto 2026, Stefano Pucci, direttore dell’Unità operativa di Allergologia dell’ospedale di Civitanova, punto di riferimento regionale. E’ stato anche pubblicato l’avviso, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di cinque psichiatri Sul fronte della Medicina convenzionata, invece, è stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di sei mesi, con Guido Marcucci, medico di base in pensione, che garantirà l’assistenza nell’ambito del distretto di Camerino, nelle aree di Fiastra e Valfornace. Sono anche stati conferiti due incarichi provvisori di assistenza primaria, per la durata di 12 mesi, a Treia al dottor Tarakji Abdul Latif, e a Camerino alla dottoressa Daniela Re. Per la specialistica ambulatoriale, per potenziare gli organici e ridurre le liste d’attesa in Otorinolaringoiatria, è stato attribuito un incarico a tempo indeterminato di 9 ore, suddivise tra il distretto di Civitanova e quello di Macerata, alla dottoressa Elisa Spaccini. "Stiamo riuscendo ad assumere medici nonostante le note carenze che riguardano tutto il territorio nazionale - ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini -. La nostra missione, a fianco di quella dell’Ast di Macerata, è quella di dare risposte ai territori".