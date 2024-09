MarcheStorie fa tappa a Matelica. Protagonista "il dono della poesia"

Il festival regionale MarcheStorie torna oggi a Matelica, con una giornata di eventi a ingresso libero nella frazione Le Piane. La IV edizione del festival, in programma fino al 15 settembre, celebra la ricca tradizione poetica e culturale della regione, mettendo in luce il profondo legame tra i poeti marchigiani e i loro borghi - da sempre fonte d’ispirazione per figure illustri come Giacomo Leopardi o Cecco d’Ascoli, scrittori del Novecento e voci contemporanee. Concetto centrale è "il dono della poesia", la forma d’arte che permette di esplorare il mondo in modo più profondo e lega indissolubilmente le persone attraverso la condivisione di esperienze ed emozioni. Nella tappa di Matelica, oggi alle 17 l’inaugurazione con Paola Giorgi, Matteo Parrini e il gruppo di danza Meraki Dance Company. Alle 18 "Andar per vigne", atelier di poesia e passeggiata animata tra i vigneti con il poeta e drammaturgo Alessandro Pertosa. Alle 19 lo spettacolo "Bacco&Venere" con Paola Giorgi e Christian Riganelli, una performace che prenderà vita dall’intreccio tra la poesia e il vino: come la poesia si nutre di vita vissuta, il vino si nutre delle terre che lo alimentano. Ad arricchire lo spettacolo, la musica, insieme all’ispirazione tratta direttamente da autori che hanno ispirato la loro opera alla nobiltà del vino. Ad esaltare la marchigianità ci sarà la fisarmonica. Da Ovidio a Trilussa, da Verdi a De Andrè si attraverseranno secoli di letteratura e musica, allietando lo spirito con il sentimento dell’amore. L’ingresso è libero. Per informazioni tel. 0737 685684.