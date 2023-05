Marketing e intelligenza artificiale I consigli del super esperto

Lunedì, alle ore 16, il Dipartimento di Scienze politiche, delle comunicazioni e delle relazioni internazionali dell’Università di Macerata ospiterà un seminario su ’Marketing e Intelligenza Artificiale’ tenuto da Siva K. Balasubramanian (nella foto), docente di marketing alla Stuart School of Business dell’Illinois Institute of Technology di Chicago dove dirige anche il programma in Scienze manageriali. A fare gli onori di casa saranno i professori dell’ateneo maceratese, Giacomo Gistri ed Emanuele Frontoni, che interverranno con contributi sulla relazione consumatore-brand nell’era dell’IA, il primo, e sul potere dell’IA nell’esperienza della vendita al dettaglio, il secondo docente. La lezione del docente americano verterà sulle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale per le aziende e sulle nuove traiettorie di ricerca.

Il professor Siva K. Balasubramanian insegna attualmente in master e corsi di dottorato, tiene seminari per alti dirigenti aziendali e svolge attività di consulenza per importanti aziende e agenzie governative negli Stati Uniti e all’estero. È membro del comitato editoriale di prestigiose riviste scientifiche e i suoi interessi di ricerca vertono sull’intelligenza artificiale, i social media, la comunicazione d’impresa e il comportamento del consumatore. I suoi contributi sono pubblicati sulle principali riviste accademiche del settore quali il Journal of Marketing, il Journal of Marketing Research, il Journal of Consumer Research, e il Journal of the Academy of Marketing Science, tra gli altri. Prima di entrare nel mondo accademico, Siva K. Balasubramanian ha lavorato per diversi anni come marketing manager. Al termine del seminario di lunedì pomeriggio, l’Università di Macerata ha previsto una discussione aperta.