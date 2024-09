Marsili: "Prima amichevole, siamo carichi"

"Siamo carichi per il primo test, vogliamo vedere a che punto siamo arrivati in questa fase di studio". Sebastiano Marsili, il confermato palleggiatore di Banca Macerata – Fisiomed Mc, parla del test di oggi alle 18.30 a Pineto contro la formazione locale: di fronte ci saranno squadre dell’A2 di volley. "Siamo determinati più che mai – aggiunge – considerando che tutti da tempo abbiamo lottato per ritornare o salire in A2. Il cammino dello scorso anno era improntato a salire di categoria e ci siamo riusciti". Si volta pagina e adesso c’è da scoprire la nuova categoria. "In A2 ci sono giocatori più prestanti sul piano fisico, inoltre sarà un girone unico e quindi il livello sarà ancora più alto". Però è chiaro che alcune qualità mostrate l’anno scorso possano fare ancora la differenza. "Il campionato passato – prosegue Marsili – ci ha dimostrato quanto sino importanti il gioco di squadra, la capacità di restare compatti e che, oltre ai singoli, è determinante essere squadra".

Al via ci saranno formazioni ben attrezzate. "Su tutti – dice Marsili – metto Catania che può contare su elementi che hanno giocato in SuperLega, poi citerei Brescia, per il resto vedo tanto equilibrio". E oggi a Pineto ci sarà un assaggio di A2. "Sarà un test match molto combattuto tra squadre competitive – dice il palleggiatore –, ma non dimentichiamo mai che si tratta di allenamento e che ora è importante trovare innanzitutto il feeling in campo". Per un palleggiatore è fondamentale trovare quella sintonia con i compagni. "Per ora ci troviamo bene. Molto dipende da come è stata costruita la squadra e nel nostro caso – conclude Marsili – ci sono elementi con caratteristiche compatibili e che ben si sposano tra loro".

l. m.