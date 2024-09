Mascia lascia il comando dei carabinieri

Dopodomani, al compimento dei suoi 60 anni di età, il luogotenente Silvio Mascia (nella foto) lascia il comando della Stazione dei Carabinieri di Recanati per dedicarsi alla vita di pensionato, semmai un militare possa svestirsi completamente della sua divisa.

Nel corso della sua carriera lavorativa e professionale, Silvio Mascia ha conseguito diversi riconoscimenti. Nel giugno 2010 era stato insignito del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana e, nel giugno scorso, ha ottenuto il riconoscimento di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica concessa dal Capo dello Stato per "la professionalità, la dedizione e l’impegno da sempre profuso sia in ambito professionale che sociale". Mascia è giunto a Recanati nel 1999, proveniente dalla caserma di Porto Recanati, e ha guidato senza interruzioni, sino al pensionamento, la stazione leopardiana. La reggenza del comando per ora è stata affidata al suo braccio destro, Angelo Pardi anche lui con il grado di luogotenente. Pardi vanta 36 anni di carriera di cui 33 trascorsi a Recanati.