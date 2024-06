Massimo Affricani lascia l’edicola

Ha posto una data categorica, il 13 giugno, giorno di Sant’Antonio, per la chiusura dell’edicola storica di piazzale Europa, aperta dai suoi genitori nel 1971 e poi dal 2000 gestita da lui. Massimo Affricani, attuale gestore dell’attività, è già in pensione, avendo maturato i requisiti, e ormai non riesce più a garantire l’apertura dell’esercizio sette giorni su sette. È amareggiato, però, perché – confessa – nonostante abbia posta in vendita l’attività da tempo, a oggi "non si è fatto avanti nessuno per rilevare l’esercizio commerciale, anche se si trova in una posizione strategica servendo un quartiere popoloso e punto di passaggio di molti automobilisti. Se non riuscirò a cedere l’attività a un altro privato, mi troverò costretto il 13 giugno a consegnare la licenza al Comune". L’edicola oggi è un impegno e nel corso degli anni altri hanno chiuso l’attività senza che nessuno si sia fatto avanti per ereditare l’esercizio. Recanati conta oggi solo due edicole nel centro storico, a fronte delle quattro presenti fino ad alcuni anni fa; in tutto il territorio recanatese, con una popolazione di oltre 20mila abitanti e tanti turisti di passaggio, di edicole se ne contano quante le dita di una mano.