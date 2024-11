Matelica chiude l’andata in vetta: "Stiamo trovando la quadratura"

La Halley Matelica, grazie al successo di domenica contro Recanati, ha chiuso il girone di andata in vetta alla classifica insieme all’Italservice Loreto con un bilancio di 8 vittorie e 3 sconfitte. Un buon risultato, considerando la sequela di contrattempi che ha caratterizzato i primi due mesi di stagione del team matelicese. Ora la squadra di coach Antonio Trullo è pronta a tuffarsi nel girone di ritorno che si apre sabato con la trasferta sul campo della "Sì con Te" Porto Recanati del neo coach Piero Coen. "Il bilancio di questo girone di andata è assolutamente positivo – dice Giorgio Palantrani, assistente allenatore della Halley –, perché abbiamo avuto parecchi problemi e ci siamo assestati in corsa, cambiando più volte assetto e gioco. Adesso, pian piano, stiamo trovando una quadratura e siamo molto soddisfatti di ciò che abbiamo fatto finora". Poi un cenno alla vittoria contro Recanati, dove si è visto un ottimo gruppo trascinato da un Dieng in stato di grazia (28 punti per lui sui 78 totali). "Era una partita che valeva doppio, sappiamo come funziona il campionato con questa formula – conclude Palantrani –. Noi, è vero, non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, ma vincere anche quando non tutto funziona bene, secondo me, ti dà più fiducia".

m. g.