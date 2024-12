Matelica, cresce la fototeca comunale: scatti di storia cittadina

La Fototeca comunale, nata nel 2019, è divenuta in breve una realtà senza uguali in zona, il principale archivio pubblico e privato da cui attingere per trovare migliaia di immagini da fine XIX secolo a oggi. Le foto di luoghi, persone, cerimonie e manifesti pubblicitari sono digitalizzate e conservate dalla Fototeca, a palazzo Ottoni. "Grazie a enti pubblici, ma soprattutto ai cittadini stiamo aumentando in maniera significativa la raccolta di foto – ha dichiarato il presidente dell’associazione Enzo Carsetti –. Se ci sono persone cui fa piacere accrescere il nostro archivio, possono farlo mettendoci a disposizione per breve tempo vecchie o recenti foto della vita matelicese. Dopo la scansione vengono restituite". Si può scrivere a fototecamatelica@gmail.com oppure telefonare al 340-8941620 o al 340-7863697.

m.p.