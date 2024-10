Matelica rende omaggio a Enrico Mattei: "Pioniere e visionario"

Una partecipata serie di appuntamenti ha caratterizzato la giornata di domenica, 62esimo anniversario della morte del fondatore dell’Eni Enrico Mattei. Oltre al consueto ricordo e alla deposizione di una corona di alloro sulla sua tomba e alla celebrazione liturgica nella concattedrale di Santa Maria Assunta nel pomeriggio, al teatro Piermarini si è svolto un importante convegno che ha visto ospiti e relatori numerosi personaggi di rilievo, tra cui l’ambasciatore algerino, docenti universitari e dirigenti di numerose società italiane.

Tema dell’incontro, promosso dalla Fondazione Social Economic Development Enrico Mattei, presieduta da Aroldo Curzi Mattei, è stato "Il Metodo Mattei: non c’è pace senza comunità, non c’è comunità senza lavoro, non c’è lavoro senza impresa, non c’è impresa senza energia". Nei vari interventi sono stati illustrati i vari progetti in corso in Africa con il Piano Mattei ed il ruolo oggi svolto dalla Fondazione sed Enrico Mattei.

Inoltre è stato messo in luce da Curzi Mattei che il cuore del "metodo Mattei vedeva l’Italia al centro del settore energetico mondiale, puntando su competenza tecnica, qualità del lavoro, rispetto delle sovranità e delle economie dei paesi partner". Tra i tanti saluti pervenuti anche quello del vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il sindaco, Denis Cingolani, ha tenuto a precisare che "Mattei è stato un pioniere, un visionario che ha saputo trasformare il panorama energetico italiano e internazionale, credendo nella forza della cooperazione e nella necessità di un futuro sostenibile, valori che oggi sono più rilevanti che mai. Come concittadini non possiamo dimenticare l’impatto positivo che Enrico Mattei ha avuto anche sulla nostra città ed è fondamentale che il suo esempio sia trasmesso alle generazioni future, a partire dalle scuole. Lo stesso Piano Mattei proposto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rappresenta una continuazione di quella visione".

Matteo Parrini