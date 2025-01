Matelica spalle al muro, la vittoria manca da tre mesi

Il Matelica si prepara a ospitare la Portuali Dorica per cercare di conquistare una vittoria "scacciacrisi", necessaria ad alimentare una classifica che sta diventando preoccupante. I biancorossi, reduci dalla sconfitta di Chiesanuova, non vincono in casa dal 20 ottobre. Dunque, obiettivo doppio: tornare al successo davanti al proprio pubblico e allontanarsi dalla zona retrocessione. La Portuali Dorica, che domenica scorsa ha vinto in casa contro l’Urbino (2-1), è indietro di tre lunghezze e occupa uno dei quattro posti della griglia play out. Si tratta quindi di un avversario diretto. Mister Ettore Ionni, per preparare bene la partita, ha chiesto ai suoi ragazzi di ripartire dal buon secondo tempo di domenica a Chiesanuova. Vedremo quali saranno le scelte del tecnico per questa sfida. A livello di movimenti, intanto, non ci dovrebbero essere novità. Lo stesso allenatore ha detto di non pensare al mercato e ha sottolineato che il gruppo messo a sua disposizione dalla società "va benissimo così com’è". Nelle ultime settimane sono arrivati a Matelica i difensori Ziroli e Siciliano, il centrocampista Gomis e l’attaccante Mengani. Senza precludersi ulteriori "colpi", il Club sembra intenzionato a proseguire con questa rosa. Del resto la caratura dei giocatori è di sicura qualità, basti pensare al portiere Ginestra o al bomber Iori. Occorre però ritrovare l’amalgama di squadra e la giusta convinzione nei propri mezzi.

m. g.