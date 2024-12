Matelica, vittoria di un punto per restare in vetta

La Halley Matelica vince di un punto sul campo di Ponte San Giovanni contro la Sicoma Valdiceppo dell’ex capitano Provvidenza (64-65 il punteggio finale; i parziali: 20-17, 19-16, 14-13, 11-19). È stata una gara spigolosa in cui i matelicesi hanno inseguito gli avversari per parecchi minuti ma hanno avuto il merito di non mollare per trovare nell’ultimo quarto la "zampata" giusta. Le parole del tecnico Antonio Trullo: "A livello di prestazione abbiamo fatto un passo indietro rispetto a domenica scorsa, quando siamo stati perfetti. Avevamo qualche giocatore non in perfette condizioni e abbiamo pagato gli incontri ravvicinati. Era importante vincere per la classifica e per gli scontri diretti. Ed è sempre meglio vincere giocando male che perdere giocando bene. Ora pensiamo alla gara interna col Roseto, squadra pericolosa, più forte in trasferta che in casa. Va presa con le molle. Vedremo se avrà in panchina un nuovo allenatore, noi cercheremo di farci trovare pronti". La Halley contro il Valdiceppo ha schierato Arnaldo 6, Rolli 2, Panzini 6, Pali, Mentonelli 2, Dieng 10, Morgillo 14, Zanzottera 13, Riccio 6, Gaeta, Musci, Eliantonio 6.

m. g.