Maxi perdita di gasolio in strada

Sversamento di gasolio a Recanati: strade ripulite, ma la prudenza resta d’obbligo. Lo sversamento ha interessato ieri mattina diverse strade creando disagi e pericoli per la viabilità. Un camion, dopo aver fatto rifornimento, ha percorso chilometri senza il tappo del serbatoio, perdendo carburante lungo il tragitto. Le aree più colpite comprendono la statale 77, la circonvallazione, piazzale Europa e la strada provinciale 82 che collega Castelnuovo a Montefiore. Il camion sarebbe partito da Castelnuovo attraversando Le Grazie, la circonvallazione, la strada dei Pali e infine dirigendosi verso Porto Recanati. La perdita ha rappresentato un pericolo per gli automobilisti, soprattutto con la pioggia: il carburante, mescolandosi con l’acqua, diventa quasi invisibile e rende la strada molto scivolosa. È scattata quindi una vasta operazione per ripristinare la sicurezza delle strade. Sono intervenuti agenti della polizia municipale, personale dell’ufficio tecnico comunale, volontari della protezione civile e i carabinieri della stazione. Fondamentale anche il supporto del Cosmari e di due ditte specializzate nella pulizia del manto stradale. Grazie all’intervento tempestivo, la situazione è stata quasi completamente risolta, ma le autorità continuano a invitare alla prudenza. "Il fondo potrebbe ancora nascondere insidie a causa di eventuali tracce residue" ha dichiarato il sindaco Pepa. La polizia municipale sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire al responsabile: potrebbero scattare sanzioni per negligenza e danni ambientali.

Asterio Tubaldi