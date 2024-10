Mea culpa dei giocatori, Filippi resta in sella

La Recanatese prova, per l’ennesima volta, a ricompattarsi per cercare di uscire da questo tunnel della crisi che sembra infinito. Ieri, dopo l’ennesima sconfitta subita stavolta a Roma, la ripresa degli allenamenti nella quale è stata ribadita, dai giocatori leopardiani, l’assunzione di piena responsabilità di quanto sta avvenendo e "salvando", almeno per il momento, la panchina dell’allenatore Giacomo Filippi.

Per la verità il destino del tecnico siciliano, per alcune ore, è stato quantomeno traballante visto che la dirigenza (o una parte di essa) sembrava orientata, senza se e senza ma dopo la sesta sconfitta consecutiva, all’esonero ma il gruppo pare che abbia fatto "mea culpa" e allora, almeno sino al match col Notaresco, si andrà avanti così. Encomiabile, non ci sono altre parole, l’atteggiamento dello spogliatoio che pare, tutto sommato, ancora coeso (con i rovesci a ripetizione subiti di recente è anche un fatto abbastanza sorprendente considerati certi meccanismi calcistici), ma è altrettanto chiaro che il tempo delle chiacchiere è finito da un pezzo come certificato da una classifica che, a vederla, fa davvero venire i brividi (zero punti in sei gare), considerate le aspettative iniziali.

Molte, troppe volte, abbiamo detto che per il giallorossi il campionato iniziava dal… prossimo turno; adesso, calendario alla mano, siamo davvero giunti al dunque visto che, nelle prossime partite, non ci sono scontri con le presunte big del girone, se non, forse, il derby di Ancona del 27 ottobre. Ricordiamo poi il turno infrasettimanale di mercoledì 23, al Tubaldi contro il Fossombrone ma, nel frattempo, ogni discorso ambizioso va, rigorosamente, riposto nel cassetto e la priorità non può che essere quella di provare a risalire la china ed agganciare, a medio termine, il gruppone di centro classifica. Prospettiva sicuramente misera, per come si era partiti ma l’amara realtà è questa e tutti debbono rendersene conto.

Allora, per cercare nella galassia leopardiana qualche buona novella, bisogna allargare l’orizzonte al settore giovanile dove la Juniores Nazionale è tornata alla vittoria superando la Forsempronese con una "manita" (reti di Pepa, Parioli, Cingolani, Mobili ed Ammora) e non sono state da meno tutte le varie compagini under impegnate contro Santa Maria Apparente, Union Picena e Tolentino. Nel frattempo, sottotraccia, qualche trattativa per nuovi innesti viene portata avanti, ma adesso è davvero un dettaglio.