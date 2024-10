Med in R-Store. Parcaroli: "Salvaguardato il personale"

Il gruppo Med annuncia la conclusione dell’operazione che porterà entro fine anno alla unione delle insegne Juice e R-Store (con un totale di 100 negozi) e all’ingresso di Rekordata s.r.l., Med Innovations s.r.l. e ICT Industries s.r.l. nel gruppo R-Store spa (guidato da Giancarlo Fimiani). Stefano Parcaroli (figlio del sindaco di Macerata, Sandro), ricoprirà il ruolo di vicepresidente all’interno del gruppo: "Il mercato è diventato sempre più competitivo. Realtà come le nostre hanno bisogno di aumentare la propria capacità di investimento, per divenire più innovative, produttive ed efficienti. L’unica strada percorribile è quella della crescita, che nel nostro caso deve per forza passare per acquisizioni o unioni con altri gruppi industriali. Nell’accordo raggiunto abbiamo garantito la persistenza a Macerata e provincia delle sedi legali e operative di molte aziende del gruppo in modo tale da salvaguardare tutto il personale attualmente presente. Accanto a me alla guida e supervisione di molte di queste aziende e attività rimarrà anche mia sorella Lucia, che entrerà nei cda in alcune società del gruppo e continuerà a occuparsi di tutti gli aspetti legali e amministrativi. Insomma, non solo una grande opportunità per le nostre società, ma sicuramente una grande sicurezza per tutti i nostri collaboratori e per le loro famiglie che ho voluto porre al primo posto nelle decisioni che abbiamo maturato in questi ultimi mesi". Con questa operazione R-Store si posiziona come primo Apple Premium Partner sul territorio nazionale e come uno dei partner Apple più importanti a livello internazionale.