Medei promuove la Lube: "Primo mattoncino"

E’ stata una Lube "camaleontica" quella che ha vinto per 3-0 il primo test pre-campionato sabato pomeriggio contro Grottazzolina. Un risultato peraltro nemmeno così scontato ricordando che nelle precedenti estati i cugini fermani, seppur militanti in A2, talvolta avevano fatto lo scherzetto ai biancorossi all’Eurosuole Forum. Ancora senza Lagumdzija che finiti gli impegni con la nazionale turca raggiungerà i compagni in settimana, con Chinenyeze e Nikolov spettatori (il primo è appena rientrato e il secondo è convalescente dopo l’operazione di ernia discale), coach Medei è partito con quello che al momento viene ritenuto il sestetto migliore: Boninfante al palleggio, Dirlic opposto, Loeppky e Bottolo schiacciatori, Tenorio e Gargiulo al centro, Balaso libero. Poi pian piano il tecnico ha fatto entrare un po’ tutti, ruotando al massimo gli effettivi in un tourbillon di cambi ed esperimenti, come giusto in questa fase.

"Abbiamo mosso i primi passi – ha dichiarato il tecnico – è stata una giornata utile per valutare dal punto di vista tecnico dove dobbiamo insistere di più. Non potevamo essere brillanti nella settimana di maggior carico. Sul fronte dell’atteggiamento e dello spirito di squadra non posso certo lamentarmi. Anche nei momenti più delicati il gruppo non si è mai disunito, abbiamo messo il primo mattoncino. Dobbiamo continuare a darci da fare per migliorare l’organizzazione di gioco e formare una squadra solida dal punto di vista agonistico. La strada è quella giusta".

Tanti gli spettatori presenti, tanta la curiosità evidentemente. In particolare per i nuovi arrivati in maglia biancorossa ed hanno colpito la presenza di Gargiulo a muro, le abilità offensive del baby Tenorio e l’efficacia al servizio di Boninfante.

Top scorer Dirlic (9 punti) che ha affermato: "Veniamo da una settimana dura con grandi carichi in palestra. Abbiamo fatto vedere belle cose in attacco e nelle rigiocate. Ci sono margini di crescita dai nove metri, ma siamo all’inizio. La nostra attenzione non era focalizzata sul risultato, ma sulla performance. Il bilancio è molto buono". Quello di sabato è stato il primo di tre allenamenti congiunti tra i due team, si ri-confronteranno il 6 settembre (in terra fermana) e l’11 settembre a Civitanova. Tra due giorni invece seconda uscita della Lube, sempre interna, contro la Smartsystem Essence Hotels Fano di A2. Appuntamento alle 17.45 nuovamente ad ingresso libero. Dunque periodo pieno per i ragazzi di Medei, chiamati a disputare tre amichevoli in rapida successione in meno di una settimana prima di godersi il riposo sabato e domenica.

Andrea Scoppa