Medicina e fake news. Se ne parla domani con Roberta Villa

Nell’ambito degli incontri promossi per il percorso formativo "Le competenze trasversali nella Scienza", l’Università di Camerino ospita domani la giornalista scientifica Roberta Villa. Giornalista e autrice laureata in medicina, ma anche ricercatrice esperta nel campo della comunicazione, Villa si occupa di divulgazione scientifica, prevenzione delle minacce pandemiche e lotta alla disinformazione e ad Unicam terrà un intervento dal titolo "Controglossario di medicina: dalle parole alle fake news".

Partendo dalle parole del suo libro, il "Controglossario di medicina", Roberta Villa ci mostrerà qualche trabocchetto in cui possiamo cadere più facilmente quando ci informiamo sulla salute, e ci suggerisce qualche trucco per cercare di evitarlo. L’incontro si terrà presso la sala convegni della scuola di studi superiori C. Urbani con inizio alle 17. L’evento, rivolto alla comunità universitaria, è aperto a tutti.