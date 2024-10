Mezzo milione dalla Regione per restaurare le mura

Aria di festa ieri mattina all’aula magna del Comune di Recanati, dove l’assessore regionale ai lavori pubblici Francesco Baldelli ha presentato, di fronte a una platea di amministratori di diversi comuni delle Marche, la graduatoria delle amministrazioni ammesse a finanziamento a fondo perduto per il restauro e la valorizzazione delle mura storiche cittadine. Recanati, con Sassocorvaro e Sassoferrato, si è aggiudicata il massimo del finanziamento, ben 500mila euro che serviranno a dare nuova vita alle mura sforzesche. Soddisfatto l’assessore Roberto Bartomeoli, che ha seguito sin dall’inizio il progetto "che prevede – spiega – per un impegno finanziario complessivo di 625mila euro di cui 125mila dal bilancio comunale, il restauro estetico e conservativo delle mura sforzesche e del parco dei torrioni, inclusi i camminamenti che si affacciano verso mare e gli spazi destinati alla vita pubblica cittadina correlati al complesso architettonico".

Si tratta di un progetto che l’amministrazione comunale ha predisposto a tempo di record, riuscendo a presentarlo ad agosto: "La partecipazione al bando è stata fortemente voluta e portata avanti da questa amministrazione – ha sottolineato il sindaco Pepa – poiché si tratta di un intervento a lungo atteso dalla cittadinanza. Abbiamo lavorato sin dal post-elezioni per presentare in tempo il nostro progetto e ora riceviamo i primi frutti di questo lavoro. Le mura cittadine sono il simbolo del senso di comunità che riunisce i recanatesi e per questo sono importanti. Con questo finanziamento, per il quale ringrazio la Regione Marche, l’assessore Baldelli e il presidente Acquaroli, riusciremo a valorizzare questo grande patrimonio storico che caratterizza Recanati e a riconsegnare a cittadini e turisti una parte fondamentale della vita sociale recanatese".

Fra gli altri beneficiari dei finanziamenti c’è il Comune di Macerata rappresentato dall’assessore Andrea Marchiori, che ha otttnuto 348mila euro per il restauro di alcuni tratti delle mura in viale Trieste e la piazzetta antistante lo Sferisterio. Andrea Michelini, sindaco di Porto Recanati, si porta a casa un finanziamento di 455mila euro per il ripristino del paramento murario esterno al Castello svevo e la riqualificazione del camminamento di ronda per i due prospetti che si affacciano sul mare. Infine Morrovalle ha avuto 293.250 euro.

Asterio Tubaldi