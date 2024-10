Mi moje adè un robotte, primo appuntamento con "Dialettiamoci"

Su il sipario dopodomani al teatro di Caldarola, alle 21.15, per la 13ª edizione del festival Dialettiamoci. La compagnia Noi del teatrino di Camporotondo di Fiastrone presenterà "Mi moje adè un robotte", commedia di Camillo Vittici per la regia di Claudio Scagnetti. "Tommaso, avendo chiuso un difficile rapporto con la moglie Giuditta, acquista un robot con sembianze umane femminili per farsi aiutare nelle faccende domestiche e lo chiama con lo stesso nome della ex moglie – si legge nelle note di regia –. Per il montaggio del robot si fa aiutare dai suoi inseparabili amici Clemente e Ambrogio, ma la vita può riservare, delle spiacevoli sorprese. Tommaso si innamora del robot, nasce la gelosia e il rapporto di amicizia decennale sembra andare in fumo. Peggio ancora quando si rende conto di essere stato truffato perché la garanzia del robot non era di due anni ma di due giorni…". Info 3357681738.