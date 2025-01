Michelini: che bello iniziare il 2025 tutti insieme qui

Con una bellissima serata in piazza Brancondi, che è rimasta a lungo gremitae, Porto Recanati ha salutato il 2024. La festa è iniziata alle 23 con il concerto "Easypop - La Storia del Jukebox", che ha fatto rivivere al pubblico la musica e i brani più in voga tra gli anni ‘50 e gli anni ‘90. Tant’è che la piazza si è riempita di famiglie e persone di ogni età. In servizio c’erano i volontari della Croce Rossa e dell’associazione New Social Group. Il sindaco Andrea Michelini è salito sul palco per il countdown e ha fatto gli auguri a tutti. Sono stati offerti bicchieri di spumante per brindare oltre a fette di pandoro e panettone. "Che meraviglia è stata la nostra piazza Brancondi, gremita di persone che ballavano e festeggiavano il Capodanno – il commento di Michelini –. Che bello iniziare il 2025 tutti insieme. Nonostante il clima freddo, il calore umano delle persone che si sono riversate in piazza ha reso l’atmosfera calda e accogliente".