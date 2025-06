"Minacce con la balestra, intervento encomiabile"

Ufficiale giudiziario minacciato con una balestra da un uomo sfrattato, "encomiabile l’intervento dei carabinieri: uomini e padri disponibili e di grande generosità". Antonio Voto, segretario generale provinciale Unarma, ha definito così i carabinieri impegnati l’altra mattina in via Contini.

"I militari intervenuti per un tentativo di sfratto si sono trovati di fronte un uomo che ha imbracciato una balestra armata con freccia e ha minacciato le persone presenti. Gli operatori, temendo che la situazione potesse volgere al peggio, hanno avviato con pazienza un lungo dialogo. L’uomo è stato tranquillizzato, grazie all’empatia dei carabinieri e affidato al 118.

È un drammatico esempio di quanto sia difficile operare con soggetti in stato di alterazione. Spicca certamente l’alto livello di umanità e di cautela dei carabinieri, specie di fronte ad episodi proprio come questo. Emerge però anche l’assoluta necessità di migliorare e rinforzare procedure e strumenti perché i nostri operatori non siano in pericolo nello svolgimento del loro dovere e non debbano temere di poter difendere gli altri e se stessi".