Minicar elettrica per spostarsi nel cimitero

Per chi ha difficoltà a deambulare e in questi giorni vuole recarsi a far visita al cimitero ai propri cari l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione, attraverso la ditta che ha in appalto il servizio, una nuova mini-car elettrica per favorire gli spostamenti all’interno del camposanto principale, durante la settimana di commemorazione dei defunti. Il servizio di accompagnamento con minicar sarà fruibile dal 26 ottobre al 3 novembre, contattando direttamente sul posto il personale addetto al trasporto, mediante chiamata al numero di telefono posto negli avvisi all’ingresso del Cimitero centrale.

Il nuovo veicolo sostituirà il vecchio mezzo già utilizzato per il medesimo scopo, continuando a fornire un servizio molto richiesto dalla popolazione. "Con l’arrivo della nuova minicar abbiamo la possibilità di continuare a fornire un servizio a favore dei cittadini a ridotta mobilità – ha dichiarato l’assessore Sabrina Bertini – e, contemporaneamente, vogliamo arginare l’ingresso alle auto sprovviste di apposito pass. Infatti dal 25 novembre prossimo sarà in funzione una sbarra automatica che si aprirà solo dopo aver presentato il permesso rilasciato dai Servizi Cimiteriali del Comune. Il transito delle auto causa danni ai viottoli interni del cimitero, evidentemente non progettati per questo scopo, oltre che rischi per gli utenti a piedi. Siamo fiduciosi che i nuovi provvedimenti possano porre un freno al fenomeno e allo stesso tempo aiutare chi non ha autonomia per muoversi".

È già possibile richiedere all’ufficio Servizi Cimiteriali (aperto il martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 17) il pass per l’entrata e la sosta nelle vie interne. Parallelamente continuano i lavori di manutenzione sia al Cimitero centrale che in quelli periferici. "Dopo aver condotto gli adeguati sopralluoghi, fa sapere l’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bartomeoli, i tecnici sono al lavoro per effettuare sia i lavori di ordinaria manutenzione, sia gli interventi richiesti dopo i danni del maltempo di settembre. La nostra attenzione per i cimiteri sarà massima e si concentrerà soprattutto sui cimiteri periferici, dove da troppi anni si attendono risposte. Già nel prossimo bilancio stanzieremo fondi idonei per intervenire. Sono molti gli obiettivi che abbiamo come amministrazione, per garantire dignità ai nostri defunti, su tutti quello di riaprire al pubblico la chiesa del Cimitero Santa Maria in Varano, un ritorno atteso da 15 anni".