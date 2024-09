Miss Italia, Boschi in finale. Il sogno della maceratese

Da Macerata alla finalissima di Miss Italia. Diventa sempre più grande, assumendo i contorni della favola, il sogno di Irene Boschi, la 19enne futura studentessa di Economia e Management alla Luiss, che è appena stata ammessa all’ultimo atto dell’85esima edizione del concorso di bellezza. Al centro vacanze villaggio De Angelis di Numana, due sere fa la commissione tecnica tutta al femminile ha svelato i nomi delle qualificate, le modelle che hanno superato l’ultimissimo taglio.

Insomma dalle 40 concorrenti che stavano partecipando all’Academy (novità introdotta quest’anno) alle 15 che domenica si contenderanno la corona di più bella d’Italia. Alta 1,70, capelli castani e occhi marroni, Boschi è l’unica delle otto marchigiane che erano giunte alle pre-finali nazionali ad avercela fatta, in extremis è stata eliminata anche la neo Miss Marche in carica Vittoria Latini (eliminata anche la siciliana Vittoria Ciulla che era data tra le favorite). Chissà che questa 85ª edizione di Miss Italia molto "marchigiana", con le pre-finali a Numana e la finalissima domenica a Porto San Giorgio, non possa addirittura regalare un trionfo che sarebbe storico, perché mai una maceratese ha vinto il concorso. Sono quattro i successi della nostra regione, l’ultimo nel 2018 quando ha primeggiato la montegiorgese Carlotta Maggiorana. Proprio una ex Miss Italia, Martina Colombari, presiederà la giuria alla finalissima che andrà in scena al teatro comunale di Porto San Giorgio con diretta streaming su YouTube a partire dalle 20.

Andrea Scoppa