Missione in Nepal per Giorgio Marinelli con l’Istituto polare

Il civitanovese Giorgio Marinelli (foto) per la settima volta in Nepal per studi, ricerche ed esplorazioni. È arrivato a Kathmandu sabato scorso insieme a Gianluca Frinchellucci ed altri, per avviare una nuova missione con l’Istituto geografico polare "Silvio Zavatti". "Ogni volta, anche se non è più la prima – dice Marinelli – approdare nel Nepal studiato da Tucci è sempre un’emozione unica. Appena atterrati, siamo stati ricevuti con grande gioia da vecchi amici nepalesi, che hanno contribuito a realizzare un volume speciale, dedicato al rapporto tra Artico e Hindu Kush - Himalaya. In questi giorni presenteremo la rivista "Il Polo", parteciperemo a incontri e momenti di confronto, portando avanti anche un’importante ricerca sul campo. Un’occasione preziosa per me e la nostra équipe per approfondire ancora una volta la conoscenza di questo Paese meraviglioso".

Ennio Ercoli