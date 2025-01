Molestie e insulti al vicino di casa, condannato 52enne

"Insulti e provocazioni al vicino di casa", condannato a due mesi un maceratese di 52 anni. L’uomo era finito sotto accusa per molestie condominiali. I fatti che gli vengono contestati erano avvenuti tra il 2018 e il 2020, a Macerata. Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal pm Raffaela Zuccarini, il 52enne avrebbe molestato un condomino, un uomo originario dell’entroterra maceratese, con il quale c’erano da tempo cattivi rapporti di vicinato. Quando i due uomini, titolari tra l’altro di attività commerciali attigue, si incontravano nello stabile dove entrambi vivono, il 52enne si sarebbe rivolto all’altro, provocandolo ed insultandolo, con frasi come "vieni fuori che ti faccio vedere, guarda lo schifo che hai creato, ti rimando in montagna" e "il Covid possa uccidere te e la tua compagna". In qualche caso la vittima aveva chiamato anche le forze dell’ordine. Ieri al tribunale di Macerata la sentenza. Il giudice Andrea Belli ha condannato il 52enne a due mesi, convertiti in pena pecuniaria. La parte offesa era assistita dall’avvocato Marco Referza.