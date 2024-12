Montefano, contributi alle famiglie per le spese del nido

Il Comune di Montefano ha pubblicato un bando per l’erogazione di contributi finalizzati a coprire parzialmente le spese dell’asilo nido. L’iniziativa, rivolta alle famiglie con bambini tra i 3 e i 36 mesi, mira a offrire un sostegno a prescindere dall’Isee per coloro che frequentano strutture autorizzate, accreditate o convenzionate con il Comune. Il contributo coprirà fino al 50% delle rette del 2024. Gli importi già percepiti da altri enti, come l’Inps o altri Comuni, saranno detratti dalla somma spettante. In caso di risorse limitate, sarà data priorità alle famiglie monogenitoriali o con più di un figlio a carico. Il fondo disponibile ammonta a 7.668 euro. Le domande con la documentazione vanno presentate entro il 20 dicembre attraverso il sito istituzionale, via mail o Pec, o consegnate a mano. Informazioni allo 0733.852930 o sul sito del Comune.