Mostre e visite guidate. Musei pronti per l’autunno

Mostre, laboratori creativi e visite guidate renderanno ancora più ricca l’offerta dei musei cittadini. "Il ruolo dei nostri musei diventa sempre più strategico per la crescita del turismo culturale della città, e la riprova è stato l’aumento dei visitatori durante l’estate appena trascorsa che ha fatto registrare un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2023, del 25% – spiega l’assessore Katiuscia Cassetta –. Con l’arrivo della stagione autunnale siamo pronti a offrire al pubblico e alla cittadinanza nuove iniziative, anche alternative alle classiche, pensate per tutti, per ogni fascia d’età, sulle quali abbiamo e stiamo investendo a vari livelli".

A Palazzo Buonaccorsi prosegue, fino al 12 gennaio, la mostra "Vis - à - Vis", dedicata al tema del ritratto, con una serie di appuntamenti e attività correlati. Sabato alle 16, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sarà possibile partecipare, al solo costo del biglietto d’ingresso al museo, alla visita guidata "Ruolo politico e status sociale: i tratti del potere". Il percorso permetterà di apprezzare le opere della mostra, diffusa nell’intero Palazzo Buonaccorsi, da una prospettiva inedita. Si consiglia la prenotazione alla mail macerata@sistemamuseo.it oppure allo 0733.060279. Domenica prossima, invece, è prevista una speciale visita guidata alla scoperta del teatro Lauro Rossi e dello Sferisterio. Ritrovo all’Infopoint di piazza della Libertà. Durata della visita guidata, per il costo di 5 euro (gratuita fino ai 13 anni), un’ora e mezza. Consigliata la prenotazione a macerata@sistemamuseo.it o allo 0733.060279. In occasione dei 130 anni dalla nascita e 40 dalla morte dell’orientalista maceratese Giuseppe Tucci, il Dipartimento di studi umanistici dell’Università proporrà un progetto, coordinato dalla docente Cristiana Turini, che si compone di diverse iniziative. Dal 22 ottobre al 5 novembre, invece, agli Antichi Forni avrà luogo un’esposizione dedicata allo studioso. Da ottobre, infine, cambiano gli orari di apertura dei vari contenitori della rete museale: Palazzo Buonaccorsi dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; Sferisterio dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; la torre dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; biblioteca Mozzi Borgetti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.30.