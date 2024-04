Musei civici aperti oggi e il 1° maggio

Musei aperti domani e il primo maggio, a Recanati, per rendere più accogliente la visita dei turisti che si prevedono numerosi nei due ponti festivi. Aperti il Museo civico di Villa Colloredo Mels, la Torre del Borgo, Museo della musica e Beniamino Gigli e l’Ufficio Informazioni Turistiche di via Leopardi. Sarà possibile inoltre acquistare un biglietto cumulativo della durata di una settimana che consente di visitare tutti i musei civici. Domani torna, infine, l’appuntamento con l’Infinito Experience, percorso teatralizzato della durata di circa un’ora con una guida d’eccellenza, Giacomo Leopardi, che accompagnerà i turisti nei principali luoghi leopardiani, fonte di ispirazione per gli idilli più belli composti dal poeta.