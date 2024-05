Invasione di erbacce. Protestano i cittadini

Servizio per lo sfalcio delle erbacce che crescono a ridosso dei marciapiedi: in alcuni quartieri è latitante da mesi e la vegetazione spontanea ha preso possesso degli spazi destinati ai pedoni. Il problema irrompe sui social, dove i residenti postano foto da San Marone, in particolare da via Omero, e dal quartiere di Villa Eugenia dove è chiaro che i giardinieri non si vedono da un bel po’ di tempo.

Eppure i civitanovesi quest’anno pagheranno una tassa rifiuti aumentata di quasi il 9 per cento per coprire costi di gestione, dentro i quali il Comune fa confluire anche spese non direttamente collegate alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, come per esempio i costi sostenuti per il personale che si occupa di ambiente e per la manutenzione del verde.

Ma i risultati in alcune zone della città proprio non si vedono.

l. c.