Il Pd per Morgoni:: "Contano le persone"

"Ridare centralità al cittadino, renderlo partecipe delle scelte. Per noi le persone vengono prima delle opere, soprattutto se le opere non vengono fatte ascoltando e coinvolgendo la comunità". A dirlo è stato il segretario del Pd, Stefano Dall’Aglio, che ieri mattina al Belvedere del Pincio ha presentato ufficialmente la lista civica proposta dal suo partito per sostenere, nel centrosinistra, la candidatura a sindaco di Mario Morgoni, in vista delle elezioni di giugno a Potenza Picena.

"L’amore per la comunità resta un concetto vuoto se ci si limita a proclamarlo, anziché praticarlo quotidianamente – ha aggiunto Dall’Aglio, che sarà il capolista della civica targata Pd –. Se i cittadini vengono visti come un fastidio o addirittura come nemici, è impossibile dare vita a progetti che davvero contribuiscano a migliorare la qualità della vita delle persone". Perciò, sono stati presentati i 16 cittadini che si candideranno con i Dem: Stefano Dall’Aglio, Valentina Campugiani, Luca Belardinelli, Agata Carota, Fausto Cavalieri, Simona Galiè, Tommaso Gaballo, Gioia Giannini, Enrico Garofolo, Paola Pierantoni, Nouhoume Ndiaye, Ilenia Principi, Paolo Renzi, Chiara Ridolfi, Matteo Zuccaccia e Miriam Rosciani.

E subito dopo sono stati tanti gli interventi dei presenti, compresi quelli di Alessandra Perticarà (portavoce della lista "SentireComune") e Richard Dernowski (capolista dell’altra civica "Comunità Ecologia Progresso"), che fanno sempre parte della coalizione di centrosinistra. "Occorre lavorare su ciò che è realmente di competenza comunale – ha concluso Morgoni –, a partire dalle manutenzioni ordinarie ormai allo sbando, per finire alle scelte in grado di unire il territorio e renderlo protagonista".

g. g.