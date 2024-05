Va alla gara di pesca, la sua auto finisce dentro al laghetto

Mentre il proprietario pesca nel laghetto, l’auto scivola nell’acqua. È successo ieri mattina in contrada Valle a Macerata, al confine con l’azienda agricola Lucangeli.

Alle 7 un uomo di Morrovalle era andato al laghetto gestito da una associazione per la pesca sportiva, per partecipare a una gara. Ha lasciato la sua Audi station wagon sul piccolo piccolo declivio che circonda lo specchio d’acqua, ma senza freno a mano inserito e senza accorgersi che le ruote erano voltate verso il laghetto. Così poco dopo la vettura ha iniziato a scivolare fino a quando è finita del tutto sommersa, con due metri d’acqua sopra di sé.

Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno fatto intervenire i sommozzatori da Ancona e anche l’autogrù, arrivata da Ascoli. I sommozzatori hanno infilato sotto alla vettura gli appositi palloni pneumatici, che si sono riempiti d’aria e l’hanno sollevata. Il verricello dell’autogrù è stato poi agganciato all’Audi che così è stata trainata all’asciutto sulla sponda del lago. Per fortuna alla fine nessuno si è fatto male, ma l’auto dopo questo bagno completo non è più nellecondizioni ideali per rimettersi in moto.