Acquaroli al fianco di Tartabini: "Un’opportunità da non sprecare"

"Sarà importante non sprecare questa opportunità, che ha portato Potenza Picena a diventare un punto di riferimento e un Comune all’avanguardia". È stato il governatore delle Marche Francesco Acquaroli a presentare ieri in piazza Stazione le tre civiche che sosterranno il sindaco uscente Noemi Tartabini, per centrare il mandato bis a Potenza Picena con il centrodestra. "Il nostro percorso è stato inaspettato e vincente – ha aggiunto il governatore –. Due scuole sono state costruite, una è cantierata e due lo saranno a breve. E arriveranno le scogliere a sud, i 14 milioni per Villa Buonaccorsi e la bretella che devierà la Statale dal centro di Porto Potenza". Poi i candidati. Per "Il Centrodestra Tartabini Sindaco": Fabio Angeloro, Mara Barbaresi, Mirco Braconi, Flavio Carota, Matteo Cattivera, Maria Laura D’Onofrio, Veronica Fortuna, Michele Galluzzo, Johnny Giustozzi, Attilio Minoliti, Sonia Pace, Salvatore Palmiero, Simone Pantanetti, Raffaella Spettoli, Luca Strovegli e Chiara Tomassini. Per "La Città Per Tartabini Sindaco": Daniele Campeol, Miriam Capasso, Giuseppe Castagna, Stefano Ciminari, Luciano De Luca, Antimo Flagiello, Paolo Gattafoni, Claudia Giampaoli, Guido Grandinetti, Luisa Isidori, Catia Mei, Rita Paccamiccio, Alberto Paniconi, Ivan Pepa, Manila Pisani e Luca Stefanelli. Per "Avanti Insieme Con Tartabini Sindaco": Matteo Carbone, Giulio Casciotti, Antonio Cicaniglia, Jerry Cotronè, Margherita Fermani, Mirko Giorgetti, Stefania Giorgi, Patrizia Grandinetti, Tiziano Mancini, Sara Mazzoni, Matilde Pierucci, Giovanni Principi, Nicolas Sampaolo, Marco Torregiani e Lara Virgini.

"Ringrazio chi mi ha criticato – ha concluso Tartabini –, perché mi ha dato stimoli per crescere. Ma la mancanza di programmazione è una bugia. L’ex scuola di piazza Douhet sarà demolita per ricavare parcheggi e uno spazio pubblico da 400 metri quadrati. Se sarò rieletta tutti i progetti in porto, tra cui il restyling di piazza Matteotti e della torre civica, saranno completati".

Giorgio Giannaccini