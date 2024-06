Musica, arte e buon cibo. Torna "Gustaporto"

Il porto si anima tra prelibatezze gastronomiche, musica, arte e storia. Tutto pronto per la settima edizione di "Gustaporto. Lo spettacolo del mare", che prenderà il via sabato 15 giugno nell’area portuale.

Ieri mattina il Club Vela ha ospitato la presentazione dell’evento, che rientra nel Grand Tour delle Marche. Erano presenti Angelo Serri e Alberto Monachesi di Tipicità, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il comandante del porto Chiara Boncompagni e l’assessore alla pesca Francesco Caldaroni, insieme con i tanti protagonisti dell’appuntamento e, dunque, i rappresentanti delle associazioni legate al porto e non solo, associazioni culturali, commercianti, ristoratori, balneari. "Nel porto più colorato d’Italia va in scena un evento da vivere intensamente" ha detto Serri. "Con orgoglio presentiamo questa settima edizione di Gustaporto – ha detto il sindaco Ciarapica –. Una iniziativa nata con questa amministrazione per valorizzare il porto, cresciuta anno dopo anno e che coinvolge tutta Civitanova. Il tema di questa edizione sarà la blue economy, un tema che ci tocca da vicino". "Una opportunità per mostrare l’importanza che riveste il porto" ha detto il comandante Boncompagni, che ha sottolineato la rilevanza regionale di Gustaporto. "Sono anni che dico che un porto così lo abbiamo solo a Civitanova – ha concluso Caldaroni –. È nel cuore della città ed è pulito".

Si comincia sabato 15 giugno, alle 11, al Mercato ittico comunale con "Agorà. Esperienza Porto", talk show condotto da Veronica Maya. Dalle 16 alle 20 Gustaporto Village, in largo Donatori di sangue e Scalalaggio Anconetani, con il port food e le proposte culinarie da passeggio degli chef Alessandra Scarpetta, Andrea De Carolis, Leonardo Pepa, Romina Maggi. Previsti un percorso di degustazione vini, lezioni di inglese a tema marinaro con la Wall Street English, cantieri d’arte con live painting e talk, a cura dello Scalalaggio Anconetani, laboratori per bambini. Dalle 18 ai Moletti sono previsti racconti, oggetti e assaggi a cura dell’associazione "Il Madiere". Dal 15 al 23 giugno, mostra fotografica del fotografo-pescatore Mario Barboni: il taglio del nastro all’hotel Dimorae è sabato 15 alle 18. Domenica 16, alle 10, rievocazione storica della pesca con la sciabica a Fontespina, a cura di Cea. Fino al 23 giugno Gustaporto arriva nel cuore della città con tante iniziative, insieme con ristoranti e chalet per gustare il piatto simbolo e tante divertenti proposte. Coinvolti anche i negozi del centro. Il programma completo può essere consulato sul sito internet gustaporto.it.