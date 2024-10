Musiche, racconti e idee. Convitto in coro per l’Unicef

Parole giovani, azioni grandi, ascolto attivo. Una formula vincente quella di Unicef Italia, in festa per il 50esimo anniversario della sua fondazione (1974-2024), nella Sala del ridotto del teatro delle Muse di Ancona. Sul palco una fucina di idee, canti, musiche e testimonianze toccanti attraverso la voce di 140 alunni e alunne convenuti da tutte le Marche, veri protagonisti e ispiratori dell’incontro. Tra questi, gli studenti del Convitto Nazionale Giacomo Leopardi, unico istituto della provincia di Macerata presente all’evento, già da anni insignito da Unicef del prestigioso titolo di "Scuola Amica dei Bambini, delle Bambine e degli Adolescenti".

La scuola maceratese ha offerto un contributo speciale alla celebrazione con il coro "Insieme cantando", composto da quaranta ragazzi e ragazze di prima, seconda e terza classe della scuola secondaria di I grado e diretto dalla professoressa Claudia Calamita. Sono stati eseguiti, tra applausi a scena aperta e un entusiasmo che ha contagiato il pubblico, brani come We Are the World, Heal the World e Il mondo che vorrei, per trasmettere un messaggio di solidarietà e speranza in perfetta sintonia con i valori di Unicef, rispecchiando l’impegno del Convitto nella promozione di una cittadinanza attiva e di una consapevolezza globale di pace tra i giovani. Il Convitto ha avuto, nella stessa occasione, il privilegio di presentare e donare alle autorità presenti un libro realizzato in collaborazione con Unicef Italia, intitolato "Un mondo di Pace nei pensieri dei bambini", che racconta le attività svolte dall’istituto nel ruolo di "ScuolaAmica dei Bambini, delle Bambine e degli Adolescenti".