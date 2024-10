Musicultura, inizia un nuovo viaggio. Bando per la caccia a giovani talenti

Nuovo viaggio per Musicultura, con l’apertura del bando per partecipare alla sua 36a edizione. Il festival è dedicato ai giovani talenti, autori o coautori dei brani di cui si è interpreti, che hanno compiuto 16 anni: al vincitore assoluto andranno i 20mila euro di Banca Macerata, un aiuto concreto a tutela dell’indipendenza artistica di chi affronta le difficoltà degli inizi carriera. Le proposte sono da inviare entro il 12 novembre. "Ci rivolgiamo a chi scrive e canta canzoni mosso da un’urgenza vera, indipendentemente dalla cifra stilistica", ha commentato il direttore artistico di Musicultura, Ezio Nannipieri. Tra le novità dell’edizione, l’ingresso di quattro nuovi membri nel prestigioso Comitato Artistico di Garanzia, che ogni anno decreta gli otto vincitori del concorso: la scrittrice Giulia Caminito, la regista Susanna Nichiarelli, il regista e produttore cinematografico Sydney Sibilia e la cantautrice, nonché regista cinematografica e attrice, Margherita Vicario. Figure di spicco del panorama italiano che si uniscono ai già presenti e preziosi componenti del comitato (Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Fabrizio Bosso, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Guido Catalano, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Dardust, Cristina Donà, Roberto Vecchioni e Sandro Veronesi, solo per citarne alcuni), nel rispetto "dell’attitudine della canzonea frequentare altri codici espressivi", come ha aggiunto Nannipieri.

Nella prima fase del concorso, circa 60 proposte artistiche saranno convocate a marzo per un’audizione live al teatro Lauro Rossi di Macerata; tra loro, i 16 finalisti scelti saranno presentati in un concerto al teatro Persiani di Recanati ad aprile e i loro brani entreranno a far parte del cd compilation dell’edizione, programmato da Rai Radio 1. Gli otto vincitori finali, designati dall’insindacabile giudizio del Comitato di Garanzia, si esibiranno al fianco di ospiti nazionali e internazionali a giugno, allo Sferisterio di Macerata. Verranno assegnati anche la targa della Critica Piero Cesanelli(3.000 euro), il premio PMI (2.000 euro), il premio per il miglior testo (2.000 euro) e il premio "La casa in riva al mare" (2.000 euro) assegnato da una giuria di detenuti del carcere di Barcaglione di Ancona attivamente coinvolti nell’omonimo progetto - promosso dal garante regionale dei diritti della persona, Giancarlo Giulianelli. Regolamento e domanda di partecipazione su www.musicultura.it.