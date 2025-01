Nuova ala del cimitero, passi avanti

Avanza il fronte che porta verso la costruzione della nuova ala del cimitero comunale. Un’opera da 2.100.000 euro, che era stata già preceduta da un intervento in cui era stata prevista la realizzazione di oltre 70 loculi per un importo di circa 160.000 euro. "La Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Potenza Esino Musone ha aggiudicato – illustra il sindaco, Giuliana Giampaoli – l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo. Si tratta di un intervento atteso da anni, importante, necessario e doveroso nei confronti della nostra comunità".

L’opera, infatti, era programmata dal 2020, ha visto l’approvazione del progetto di fattibilità nel gennaio 2021 e vede la costruzione del primo stralcio nell’area posta ad est del complesso cimiteriale ed a monte del comparto esistente.

"Il progetto che prevedeva una spesa complessiva di 1.750.000 euro, è stato prontamente ripreso in mano a febbraio 2023 – aggiunge Giampaoli – per il necessario aggiornamento e riallineamento ai costi vigenti, arrivando a un costo complessivo di 2.100.000 euro. Ora siamo finalmente alla progettazione esecutiva ma nel frattempo, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, abbiamo provveduto alla realizzazione di un primo blocco di 72 loculi per coprire le necessità ormai urgenti dei nostri cittadini e avviarci speditamente all’approvazione del nuovo progetto senza correre il rischio di trovarci in emergenza".

Ma questo non è l’unico intervento previsto nel cimitero. "Dopo l’approvazione, nell’agosto scorso, del progetto di ripristino funzionale del porticato storico di ingresso lesionato dal sisma – continua Giampaoli – all’esito positivo della conferenza dei servizi dello scorso ottobre indetta dall’Usr, acquisiti i necessari pareri, verificato e validato il progetto, il 20 dicembre si è dato avvio alla procedura di affidamento dei lavori. Poi ancora tre mesi per l’esecuzione, al termine dei quali riavremo la possibilità di varcare la soglia del nostro storico cimitero cittadino".