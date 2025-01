"Nuova antenna in arrivo, pronti a mobilitarci"

Un’altra antenna sta sorgendo in pieno centro, a fianco di un traliccio già esistente. La zona è quella di via Indipendenza, a ridosso della ferrovia, dove un tempo si trovava la casetta del casellante, prima che venisse realizzato il sottopassaggio. "Sono ultimati i preparativi e gli allacci per un’altra antenna a fianco di quella, mastodontica, insistente sul terreno della rete ferroviaria italiana" avverte Leonardo Malaspina, residente del rione, che mette in guardia dal fatto che "in pieno centro avremo un parco antenne a cento metri dal liceo Leonardo da Vinci, a poca distanza dalla scuola media Annibal Caro, dalla scuola Stella Maris MySchool e dall’asilo nido del parco dell’ex Cecchetti. Che ne pensa il sindaco e che cosa prevede in merito il piano antenne? I cittadini sono in allarme e pronti alla mobilitazione".

Attualmente, a Civitanova la telefonia cellulare occupa 27 aree per un totale di 48 impianti. Il piano antenne varato dal Comune ha individuato alcune aree ritenute più idonee per nuove installazioni e sono cinque: a nord di Civitanova, oltre l’abitato del quartiere di Fontespina-IV Marine, poi il cimitero della città alta, come terza ipotesi uno scacco di terreno su proprietà private tra via Val D’Aosta, la strada Maranello e l’autostrada, quindi a sud in via Moro, nel rione dello stadio, infine Santa Maria Apparente con la zona industriale Piane Chenti, tra le vie Valletta, Ferrari e Ansaldo. Via Indipendenza non c’è in questo elenco, ma i residenti stanno assistendo a lavori per la realizzazione di un altro traliccio a fianco di uno già esistente e si preparano a forme di protesta per provare a fermare l’iter.

Rispetto ai lavori in corso in via Indipendenza all’ufficio tecnico comunale non ci sono pratiche depositate, ed è qui che vengono gestite le richieste dei gestori telefonici per potenziamenti di antenne e nuovi tralicci. "A oggi non risulta nulla e quindi non credo che si tratti di una nuova antenna" riferisce l’assessore all’urbanistica Roberta Belletti, che gestisce anche la delega relativa al piano antenne. A cui infatti si richiama: "Nel documento abbiamo individuato cinque zone della città per l’installazione di nuovi impianti per la telefonia cellulare e tra queste l’area del centro non c’è. Un potenziamento potrebbe essere fatto in via Indipendenza, ma in questo momento non risulta nemmeno quello agli uffici".

Lorena Cellini