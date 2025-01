Nuove competenze digitali: consegnati gli attestati

Consegnati, nelle aule del centro per l’impiego di Civitanova, gli attestati dei percorsi di competenze digitali realizzati dall’ente di formazione Lacam di Matelica, finanziati dal programma Pnrr Gol Formazione Professionale della Regione. Si tratta di un’azione di riforma del sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, che si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lacam organizza e attua percorsi formativi sia di breve durata sulle competenze digitali (60 ore) e sulla lingua inglese (55-60 ore) dal livello base a quello avanzato, sia di lunga durata (riqualificazione, oltre le 100 ore) per conseguire quelle qualifiche professionali, altamente spendibili nel mondo del lavoro. Tali corsi di formazione sono rivolti ai beneficiari del programma Pnrr Gol della Regione, gratuiti per il partecipante che, una volta associato ai corsi da parte del centro per l’impiego, potrà richiedere anche una indennità di partecipazione, pari a 3,50 euro per ogni ora frequentata.

"L’obiettivo è garantire agli allievi una formazione con docenti qualificati e collaboratori didattici, affinché possano inserirsi o reinserirsi nel modo del lavoro, contribuendo con la loro formazione alla competitività delle imprese" spiega la presidentessa dell’ente Ivana Marchegiani. "Una società che investe nella formazione, investe nel patrimonio più importante che è proprio quello umano. La teoria e la pratica sono una combinazione di cultura e tecnica, quella che occorre per la formazione delle persone e la formazione alle professioni" conclude".

Per i cittadini della provincia di Macerata, è possibile iscriversi ai corsi di formazione in partenza, sulle competenze digitali, sia di livello standard che avanzato, corsi di inglese su più livelli, corsi di qualifica abilitanti alla professione per manutentore del verde (ultimi posti disponibili per la classe che partirà a febbraio), corsi per aiuto cuoco e pizzaioli. Per iscriversi occorre recarsi agli sportelli del centro per l’impiego di appartenenza. Tutte le informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: telefono 0737.470082, info@scuolartiemestieri.it, www.scuolartiemestieri.com