Nuovo Atto aziendale dell’Ast: "Nella bozza tante scelte discutibili"

"Abbiamo atteso mesi l’Atto aziendale dell’Ast di Macerata e ora, dopo aver analizzato la bozza, si può ravvisare chiaramente che sono state fatte delle scelte discutibili, inaccettabili e persino dannose a discapito dell’ospedale di Macerata privandolo di servizi che ne hanno segnato anni di eccellenza". E’ categorico il consigliere comunale del gruppo misto Giordano Ripa e coordinatore della lista civica "Futuro per Macerata" sul documento che fotografa, seppur ancora in bozza, l’Atto aziendale dell’Ast.

"Siamo di fronte ad una frammentazione di servizi, strutture e personale – aggiunge Ripa – che non ha niente a che fare con le reali necessità della popolazione che dovrebbe essere al centro delle scelte per risposte efficaci, rapide ed organiche e che possono essere trovate solo in strutture sanitarie organizzate e consolidate nel tempo. La politica si chiama fuori dalle decisioni prese con l’Atto aziendale, ma è chiaro che alcune scelte che stanno per concretizzarsi hanno poco a che fare con quelle che andrebbero fatte in campo medico. Gli ospedali dell’Ast di Macerata avrebbero bisogno di essere riqualificati puntando sulle tante potenzialità presenti in ognuno di essi piuttosto che eseguire modesti "trapianti" di cui beneficeranno sicuramente certi territori e sanitari, ma che sono inutili e persino dannosi se guardiamo alla salute dei cittadini".

Secondo il consigliere Ripa "Civitanova salasserà la Pneumologia di Macerata per attivare una Unità Operativa Semplice Dipartimentale di diagnostica bronco-pneumologica utilizzando personale medico formato ed esperto della Unità Operativa Complessa di malattie dell’apparato respiratorio del capoluogo. Un chiaro indebolimento del reparto maceratese cresciuto a dismisura negli ultimi decenni e che rappresenta una delle tante colonne portanti dell’ospedale di Macerata in virtù della pregevole assistenza ai ricoverati e delle molteplici attività strumentali ed ambulatoriali che vengono erogate".