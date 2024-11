Nuovo volto per i parchi. Dai giardini al Sasso d’Italia, lavori per 1,7 milioni di euro

Quasi due milioni di euro per riqualificare alcune aree verdi come i giardini Diaz, il parco di Fontescodella, i giardini Micheletti del quartiere Vergini e il bosco urbano del Sasso d’Italia. La giunta ha ha approvato il progetto esecutivo di realizzazione dell’intervento Pnrr "Rigenerata Macerata Go Green" per un importo complessivo di 1 milione e 696mila euro, la cui consegna dei lavori è prevista entro l’anno. "Un intervento che riveste un ruolo strategico nella valorizzazione del sistema del verde urbano dato che i quattro parchi costituiscono punti di riferimento per la comunità e rappresentano l’ossatura del sistema verde cittadino", ha spiegato il sindaco Sandro Parcaroli.

Ai giardini Diaz sono previsti interventi che permetteranno di risolvere la criticità legata al cattivo drenaggio delle acque. Si procederà poi con la riqualificazione dell’area giochi e con la sistemazione di circa 30 nuove piantumazioni attorno al laghetto. L’impianto di irrigazione a goccia sarà implementato, saranno aggiunti nuovi arredi per rafforzare la funzione di sosta e lettura (tavolo da pic-nic, panchine, cestini, cartelloni). Per quanto riguarda il parco di Fontescodella sarà riqualificata la piazzetta con l’aggiunta di una tettoia e di un tavolo. I sentieri saranno migliorati con un percorso inerbito per rendere più accessibili il frutteto e le altre aree meno frequentate. Saranno installati cinque cartelloni informativi e potenziata l’attività sportiva all’aperto con l’ampliamento della pista da skateboard, la riqualificazione del campo da calcetto, il posizionamento di nuovi attrezzi per attività motoria e la sostituzione del castello in legno. Saranno riqualificati i percorsi perimetrali, sistemati i vialetti e le scale di accesso al parco e sarà realizzata un’area cani. L’intervento prevede anche l’installazione di un impianto di videosorveglianza e nuova illuminazione. Per l’area "Micheletti" è prevista la rifunzionalizzazione dell’ex laghetto che diventerà uno spazio di socializzazione; lo stesso sarà smantellato e interrato e l’area diventerà una piattaforma verde dove sarà realizzata una pergola per le attività ludico-ricreative del quartiere. La struttura sarà arredata con panchine e tavoli e saranno realizzati un sentiero inerbito e una struttura calisthenics. Si procederà, infine, con l’installazione di una fontanella, con il potenziamento dell’area giochi e dell’illuminazione, con la realizzazione di un’area cani. Il bosco urbano del Sasso d’Italia sarà interessato da interventi di ripristino della piena funzionalità e sicurezza dell’area giochi con la creazione di un percorso sensoriale e l’installazione di strutture ludiche inclusive.