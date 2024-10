"Continuerai a fare rumore. Sarai sempre presente in quello che faremo. Una volta avevi scritto: “Sono come un diamante: più vengo tagliata, affettata e ferita, più risplendo“. Ora risplendi più che mai". Con queste parole il personale della casa di riposo ha salutato Daisy Ronconi, mamma di 37 anni, che giovedì scorso aveva perso la vita dopo un incidente stradale lungo la Carrareccia, a Macerata. Il funerale, ieri mattina nella basilica di San Venanzio di Camerino, è stato celebrato da don Marco Gentilucci con don Fabio Piombetti, parroco di Urbisaglia, segno della vicinanza da parte delle due comunità. Ronconi infatti era originaria dki Urbisaglia, ma viveva da tempo nella città ducale con il compagno Francesco Ciotti e la loro figlia di 7 anni. La donna lavorava nella casa di riposo Chierichetti di Gagliole da tre anni con Cooss Marche, come operatrice sociosanitaria. Ieri, dopo la dedica, le colleghe si sono strette intorno al feretro bianco in un lungo abbraccio; hanno ricordato inoltre che i suoceri la amavano come una figlia e che la ragione di vita della 37enne erano "i Ciotti", il compagno e la bimba. Hanno ripercorso i momenti vissuti insieme nella struttura, i caffè, le giornate no e le risate, l’affetto dei vecchietti.

"In questa ora difficile, in questo tempo di dolore – ha detto don Marco durante l’omelia – tanti sono gli interrogativi che mandiamo al Cielo. Sembra che le nostre richieste restino inascoltate. Ma c’è qualcosa di più grande, una presenza più grande: l’amore di Dio. Ogni ricordo di Daisy profuma d’amore. Tanta vita ancora da vivere, ma è come se il suo andare continuasse. Va oltre. La conoscevo da poco. Mi aveva colpito il suo entusiasmo, il suo immancabile sorriso. C’era una luce che risplendeva in lei. Daisy era amore, aveva preso in mano la sua vita e sapeva amare. Continuerà a essere presente, accolta tra le braccia del Padre". Il sacerdote ha sottolineato il raggio di luce sul feretro. "Oggi (ieri per chi legge, ndr) è la festa degli angeli custodi – ha aggiunto don Fabio rivolgendosi alla bambina –, ne avrai uno sempre sempre con te". A Urbisaglia sabato alle 19 sarà celebrata una messa per Ronconi.

All’uscita della chiesa palloncini bianchi, con alcuni cuori rossi, un peluche gigante e uno piccolino abbracciati e lo striscione: "Indelebile nei nostri cuori" firmato "Le tue sorelle", ovvero le amiche della 37enne. Un lungo applauso ha accompagnato il feretro. La comunità si è stretta ai genitori Elisa e Giovanni e ai fratelli Sonny e Christian. Ieri sulla pagina Facebook della casa di riposo di Gagliole è stato pubblicato un video con le foto più belle: Daisy sorrideva sempre, anche quando indossava la mascherina le sorridevano gli occhi. Giovedì scorso, nel suo giorno di riposo, si era schiantata con la Lancia Ypsilon contro un fuoristrada; era stata portata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona ma purtroppo, poco dopo, il suo cuore aveva cessato di battere.