’One big Run’ dedicata a Marignani

Al via la ‘One big Run’ memorial Silvano Marignani (foto), manifestazione podistica organizzata dall’Associazione culturale ‘Il Borgo’ in collaborazione con l’Atletica Civitanova. Appuntamento domani al piazzale dell’Annunziata, dove ci sarà spazio per tre diverse iniziative: la gara competitiva Fidal di 10.1 km, la non competitiva di 10.1 km e la passeggiata turistica di 4 km lungo i percorsi di Santa Maria a piè di Chienti. Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle 7.30, con partenza alle 9.15 e le premiazioni in programma alle 10.40. Questi i premi previsti: 100 euro e un buono sconto del 50% su articolo da ‘QuotaCs Sport’, oltre al trofeo; 80 euro e un buono sconto del 30% su articolo da ‘QuotaCs Sport’ per il secondo classificato; un buono sconto del 20% su articolo nello stesso negozio per il terzo classificato. Ci saranno anche premi per le categorie e per i gruppi. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno della gara per quanto riguarda la non competitiva e la passeggiata, terminate quelle per la gara competitiva. Per l’occasione, ci sarà una sospensione temporanea della circolazione in via Maggiola, via Piane Chienti (lottizzazione Jommi), via Maggiola fino all’intersezione con via Fermana, via Fermana fino all’intersezione con via Ascoli e all’anello dell’Annunziata. La ‘One Big Run’ rientra nel programma della festa ‘Un grande albero c’è’, organizzata dall’Associazione culturale Il Borgo. Diversi gli sponsor che hanno contribuito.