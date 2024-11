Open day al Bonifazi-Corridoni

Le sedi di Civitanova e di Recanati aprono le porte ai ragazzi delle scuole medie e alle loro famiglie, a partire dal primo dicembre per gli open day. L’Iis Bonifazi-Corridoni offre tante possibilità. Sono nove gli indirizzi tra cui poter scegliere.

Docenti e studenti saranno disponibili ad accogliere nuovamente i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado il 14 dicembre, 12 e 25 gennaio, sempre alle 15.30. La sede di Civitanova si trova in Contrada Asola (Civitanova Alta), quella di Recanati in piazzale Franco Foschi, 1; l’ingresso, per entrambe, è senza prenotazione.

Per informazioni orientamentocivitanova@bonifazicorridoni.edu.it orientamentorecanati@bonifazicorridoni.edu.it, www.bonifazicorridoni.edu.it, 333 2817503.