Operaio marocchino denunciato per spaccio di droga a minorenne alla stazione di San Severino

È stato denunciato un operaio marocchino di 43 anni, sorpreso mentre stava cedendo una dose di droga a un minorenne, alla stazione ferroviaria di San Severino. I carabinieri, nel corso di un servizio preventivo alla stazione, hanno sorpreso l’uomo, incensurato, nell’atto di cedere una dose di hashish del peso di due grammi a uno studente minorenne del posto.

L’operaio stava anche riscuotendo il pagamento della droga, 20 euro, quando è intervenuta la pattuglia. Con una perquisizione in casa, al marocchino è stato sequestrato ulteriore materiale usato per confezionare le dosi di stupefacente. Il 43enne è stato denunciato alla procura per spaccio di stupefacenti, mentre allo studente è stata contestata la violazione amministrativa dell’uso personale delle stesse sostanze, ed è stato segnalato alla prefettura.

I militari hanno sequestrato l’hashish e la somma in denaro, considerandola il provento dell’attività illecita. Continuano i controlli da parte dell’Arma per contrastare e prevenire l’uso di sostanze tra giovani e giovanissimi, in particolare in luoghi come la stazione.