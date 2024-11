Operazione internazionale contro la pirateria, toccata anche Macerata

Ha toccato anche Macerata la maxi operazione della polizia contro la pirateria audiovisiva. Su disposizione della Procura distrettuale di Catania sono stati eseguiti provvedimenti di perquisizione e sequestro su obiettivi e soggetti presenti in quasi tutta Europa. Oltre 270 operatori della polizia postale, con la collaborazione delle forze di polizia straniere, hanno effettuato 89 perquisizioni in quindici regioni italiane, toccando anche Macerata. L’operazione "Taken Down" ha consentito di smantellare una complessa infrastruttura informatica che serviva illegalmente oltre 22 milioni di utenti finali.