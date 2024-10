Ospedale, parte la demolizione: "Entriamo nella fase cruciale"

Prosegue la demolizione del vecchio ospedale San Salvatore di Tolentino, inagibile dalle scosse del 2016. Lunedì è iniziata l’operazione dal lato verso viale della Repubblica. "Entriamo in una fase cruciale per la riqualificazione di quest’area strategica della città – ha commentato l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti –. Un momento carico di significato per la nostra comunità: se da un lato salutiamo una struttura che ha servito per anni i cittadini, dall’altro guardiamo con entusiasmo al futuro, pronti a costruire un nuovo presidio sanitario che risponderà alle esigenze di oggi e di domani. La demolizione è un processo complesso, ma viene eseguita in sicurezza e nel rispetto per l’ambiente, garantendo al contempo la sicurezza di chi vive e lavori nei dintorni. L’obiettivo è restituire a Tolentino una struttura che sarà un pilastro fondamentale della salute pubblica e un punto di riferimento per le generazioni future". Il nuovo San Salvatore dovrebbe essere pronto entro due anni.