Otto atenei fanno squadra. Strategie per gli studenti

È stato presentato ieri a Roma il progetto "Futuro al Centro" che vede otto Università del Centro Italia unite per la prima volta, con l’obiettivo di rispondere alle giovani studentesse e ai giovani studenti che cercano prospettive di realizzazione professionale ed umana. Si tratta di un’iniziativa congiunta di valorizzazione, promossa dall’Università degli Studi dell’Aquila, dall’Università di Camerino, dalla G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, dall’Università di Macerata, quella di Perugia, la Politecnica delle Marche, l’Università di Teramo e Carlo Bo di Urbino e presentata dai rispettivi rettori e dai direttori generali per illustrare l’offerta formativa, mettendo in comune risorse e know-how.

Un’occasione per mettere in evidenza le mille opportunità possibili, tra progetti internazionali, le esperienze all’estero, i servizi e le agevolazioni, le attività legate al territorio, i percorsi post- laurea e i numerosi rapporti con il mondo delle organizzazioni e delle imprese. "Insieme siamo più forti e attrattivi – ha spiegato il rettore John Mc Court –. Unendo le nostre risorse e competenze, raggiungeremo un pubblico più ampio per raccontare un mondo accademico che unisce formazione di avanguardia alla vivibilità delle nostre città e all’attenzione individuale che, in quanto Atenei di dimensioni contenute, offriamo a studenti e studentesse. Come Università di Macerata apportiamo una lunga e riconosciuta esperienza e specializzazione nei campi delle scienze giuridiche, umanistiche, sociali, pedagogiche ed economiche insieme a una forte attenzione, nella ricerca e nella didattica, verso i temi, fra i tanti, delle nuove tecnologie, dell’inclusione e della sostenibilità". Per il rettore Unicam, Graziano Leoni, "l’Università di Camerino ha sempre ritenuto che lavorare in sinergia e insieme per un obiettivo comune fosse la strategia vincente. Per questo abbiamo fin da subito aderito al progetto con entusiasmo nella convinzione che la condivisione di competenze e buone pratiche possa portare benefici significativi a ciascuna comunità universitaria".