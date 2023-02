Otto comuni e un logo per candidarsi a paesaggio vitivinicolo

Sarà ufficialmente presentato in occasione di una conferenza stampa che si terrà sabato 25 febbraio alle 11.30 al Polo museale di Pioraco, il logo ufficiale per gli otto comuni che rientrano nel progetto di candidatura del paesaggio vitivinicolo della Sinclinale Camerte, ovvero Camerino, Castelraimondo, Cerreto d’Esi, Esanatoglia, Fabriano, Gagliole, Matelica e Pioraco. Ad annunciarlo è stato Raimondo Turchi, presidente del Centro studi Luglio ‘67, che nel 2021 lanciò la proposta subito accolta con entusiasmo da istituzioni locali, club e associazioni. L’incontro di Pioraco giunge al termine di una serie di importanti riunioni, la prima delle quali svoltasi il 28 gennaio a Matelica con il presidente regionale Unpli Marco Silla, le presidenti provinciali Unpli di Ancona, Loredana Caverni, e di Macerata, Silvia Pazzelli, gli otto sindaci della Sinclinale Camerte e l’assessore regionale alla Cultura, Chiara Biondi. "Tema centrale – ha affermato Turchi – è stata l’individuazione di temi e percorsi da esporre nella tavola rotonda del convegno che terremo il prossimo 5 maggio sul terzo settore. In quella sede – ha continuato Turchi – è stato varato il protocollo di collaborazione e sinergia con le Pro Loco che si sta sostanziando sia con la pubblicazione di un programma unitario degli eventi nella Sinclinale". A seguire, sabato 4 febbraio, si è invece tenuto un confronto con il presidente provinciale di Confindustria Macerata, Sauro Grimaldi. "E’ stato rilevante – ha dichiarato Turchi – perché Grimaldi si era già raccordato con i suoi omologhi rappresentanti di categorie ed insieme abbiamo condiviso i vantaggi che discendono dall’essere parte fondamentale di un sistema di alto prestigio internazionale con ripercussioni sulla crescita occupazionale non solo del settore agroalimentare e turistico, ma pure nell’apprezzamento dei valori fondiari ed immobiliari con nuovi orizzonti ed investimenti".

Matteo Parrini